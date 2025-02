Vila Velha: professor de Jiu-Jitsu é assassinado a tiros; veja vídeo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem, de 48 anos, foi assassinado a tiros, nesta sexta-feira (28), em Vila Velha.

De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo (PM-ES), o fato ocorreu no bairro Araçás. Uma guarnição foi acionada. Ao chegar ao local, os militares encontraram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima.

Apesar do atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As informações apontam que a vítima era professor de Jiu-Jítsu.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Vídeo

Vídeo: Reprodução | Rede social