Voluntariado ganha força entre empresas capixabas do setor atacadista

Vinte e uma instituições que acolhem idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social receberam recentemente itens doados por empresas capixabas do setor atacadista distribuidor. A iniciativa mobilizou, de outubro de 2024 a janeiro de 2025, 27 companhias e mais de 90 voluntários dentro do Encontro de Luz, projeto social do Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado do Espírito Santo (Sincades).

Anualmente, o projeto impacta cerca de mil pessoas com doações diversas como fraldas, alimentos, utensílios domésticos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. João Batista Bragança é presidente de uma das instituições atendidas na última edição, a Avedalma Lar de Idosos, em Cariacica, e explicou que receber o apoio foi importante, visto que as doações, no geral, reduziram significativamente nos últimos quatro anos.

“As doações são muito importantes para o Avedalma. Antes da pandemia, praticamente não necessitávamos comprar arroz, feijão, café, açúcar, macarrão, óleo, fraldas geriátricas, artigos de higiene pessoal, entre outros. Desde janeiro de 2021, as doações reduziram tanto que estamos comprando de tudo. Por isso, as doações têm impactado sobremaneira o Avedalma, dando alívio no gasto dos poucos recursos arrecadados”, contou Bragança, que atua no lar há 41 anos e há 16 está na presidência, explicou que a instituição conta atualmente com 67 idosos.

Responsabilidade Social

Todas as 27 empresas associadas ao Sincades, que participaram do Encontro de Luz, foram certificadas com o inédito Selo de Responsabilidade Social, em reconhecimento ao impacto positivo do voluntariado como um valor essencial para o setor.

“Esse projeto demonstra nosso compromisso com valores que vão além do lucro, como a solidariedade, a inclusão e o respeito pela sociedade capixaba”, afirmou o presidente da entidade, Idalberto Moro.

Desde 2008, essa iniciativa tem o objetivo de contribuir com os acolhimentos institucionais, por meio de doações, além de promover momentos de convívio e integração com os acolhidos. O Sincades realiza visita técnica e acompanhamento no processo de escolha dos locais assistidos e direciona as empresas de acordo com seu território, com objetivo de fomentar o fortalecimento de vínculo entre instituições e empresas.

Leia também: Inflação de fevereiro: confira os alimentos que mais variaram de preço