7ª edição do Inova ES começa na próxima semana em Vitória

A 7ª edição do InovaES – Cidades Inteligentes acontecerá na próxima semana, na quarta (26) e quinta (27), em Vitória.

A grande procura de expositores e instituições de ensino fez com que a organização transferisse o evento para o pátio da Faculdade Estácio de Sá, também em Jardim Camburi. Inicialmente, a ação aconteceria na quadra do Colégio Estadual Renato Pacheco. A entrada é gratuita.

A feira é um espaço fundamental para fomentar novas ideias, parcerias estratégicas e soluções que transformarão o futuro, fortalecendo incubadoras e startups.

Além disso, visa apresentar vasta programação com palestras que abordarão a Inteligência Artificial e sua conexão com a transformação digital, os caminhos para a inovação, segurança da informação, empreendedorismo e mercado de trabalho nas cidades inteligentes, entre outros temas.

“O InovaES chega a mais uma edição, na próxima semana, em Vitória, e continua sendo um marco para o Espírito Santo, reunindo talentos, empresas e instituições que impulsionam a inovação e o desenvolvimento tecnológico do nosso Estado,”, destacou o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas.

A Secti marcará presença promovendo ações dos programas de aceleração de startups Seedes e Sementes; do Formação Avançada; do CPID (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação); da UnAC (Universidade Aberta Capixaba); e dos CEETS (Centro Estadual de Ensino Técnico).

Realização

O evento é uma realização da HCL Produções com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti); do Sebrae, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Faculdade Estácio de Sá. Para 2025 está prevista, ainda, a realização do InovaES nos municípios de Serra (maio), São Mateus (agosto) e Colatina (setembro).

Confira programação completa

Terça-feira (25/03)

9h – Abertura do evento ao público

9h30 – Abertura oficial com autoridades

10h40 – Palestra “Inteligência Artificial e sua conexão com a transformação digital e cidades inteligentes” – com Gilberto Sudré, comentarista de Tecnologia da TV Gazeta/Rádio CBN Vitória e consultor do Sebrae

11h30 – Rodada de Negócios

12h – Intervalo para almoço

13h10 – Acolhida dos alunos

13h30 – Rodada de Negócios

14h – Palestra “O que é uma Cidade Inteligente?” – com o Dr. Everlam Montibeler, da Ufes

14h50 – Palestra “Do Planejamento à Prática: Caminhos para a Inovação nas Cidades Inteligentes” – com Jackson Galvani, colunista de Tecnologia e Inovação, do Jornal Folha Vitória

15h40 – Palestra “Segurança da Informação em Cidades Inteligentes” – com Teófilo Dias, subsecretário de Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cariacica

16h20 – Rodada de Negócios

16h50 – Palestra “Da visão à realidade: como construir cidades inteligentes e sustentáveis” – com Marcos Kneip Navarro, diretor de Negócios do Bandes e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo

17h40 – Rodada de Negócios

18h – Encerramento da Feira

Quarta-feira (26/03)

9h – Abertura do evento ao público

9h30 – Acolhida dos alunos

9h50 – Palestra “Cidades Inteligentes e Sustentáveis” – com Dr. Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves

10h40 – Palestra “Empreendedorismo e Mercado de Trabalho nas Cidades Inteligentes” – com Rodrigo Rubens da Silva, consultor do Sebrae

11h30 – Rodada de Negócios

12h00 – Intervalo para almoço

13:10 – Acolhida aos alunos

14h – Palestra “O Conhecimento na Era da Inovação” – com Dr. Henrique Monteiro Cristovão

14h50 – Palestra “Como aliar Inteligência Artificial, Criatividade e Metodologias Ágeis?” – com o Me. Renisson Rodrigues de Souza, professor da Faculdade Multivix e instrutor de Tecnologia, no Senai/Vitória

15h40 – Palestra “Inovação e Tecnologia: Construindo As Cidades Inteligentes do Futuro” – com Alexandre Alves Valente, gerente de Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cariacica

16h30 – Palestra “A Transformação Digital na Indústria do Aço e seu Impacto nas Cidades Inteligentes” – com o Me. Roger Alex de Castro Freitas, da ArcelorMittal Tubarão

17h20 – Rodada de Negócios

18h – Encerramento da Feira

Leia também: Espírito Santo recebe 7ª edição do Inova ES