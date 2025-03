Espírito Santo recebe 7ª edição do Inova ES

A Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) vai realizar a 7ª edição da Feira InovaES. O anuncio foi feito essa semana pelo secretário da pasta Bruno Lamas. “Cidades Inteligentes” é o tema do evento que abre o calendário de 2025.

Começando pela cidade de Vitória, o evento ocorre nos dias 25 e 26 de março, na CEEMTI Renato José da Costa Pachedo, em Jardim Camburi.

O InovaES faz parte do Programa de Popularização da Inovação (InovaPop), uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secti, que reúne especialistas, pesquisadores, startups, empresas, gestores públicos, e principalmente estudantes das redes pública e particular de ensino, com o objetivo de fomentar a popularização da tecnologia e da inovação nos municípios capixabas, servindo com um espaço estratégico para a troca de experiências e apresentação de soluções inovadoras que possam transformar as cidades e o serviço público.

Inovação, IA e Conexão

Durante o evento, os participantes terão acesso a palestras, painéis de discussão, exposição de tecnologias e projetos que promovem o desenvolvimento urbano inteligente e sustentável. Os temas vão abordar o conhecimento na era da inovação, a Inteligência Artificial e sua conexão com a transformação digital, empreendedorismo e mercado de trabalho nas cidades inteligentes, os caminhos para a inovação e a segurança da informação em cidades inteligentes, entre outros.

Entre os palestrantes confirmados até o momento estão o perito em computação forense, Gilberto Sudré; o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Everlam Elias Montibeler; o presidente do HDI-ES e fundador da ExpoTI, Jackson Galvani; o subsecretário de Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cariacica, Teófilo Dias; o consultor do Sebrae.e Mestre em Gestão (TI), Rodrigo Rubens da Silva; o professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e coordenador do Cidat Lab/PPGCI/UFES, Henrique Monteiro Cristovão; o especialista em Tecnologia e Mestre em Tecnologias Ágeis, Prof. Renisson Rodrigues de Souza; e o gerente de Inovação e Cidades Inteligentes da Prefeitura de Cariacica, Alexandre Alves Valente. A programação completa você confere nos nos próximos dias.

Modernização dos serviços públicos

“Cada edição do InovaES representa um passo significativo na construção de um futuro onde a tecnologia e a inovação estão a serviço do bem-estar dos capixabas. E o setor público deve ser protagonista dessa transformação, adotando soluções inovadoras para melhorar a qualidade de vida da população. Vamos discutir novas tecnologias que impulsionam a modernização dos serviços públicos, tornando-os mais acessíveis, ágeis e transparentes”, disse o secretário da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), Bruno Lamas.

O secretário também reforçou o convite para gestores públicos, as redes pública e privada de ensino e a população em geral na participação no evento. “Eventos como este são fundamentais para a popularização da ciência e da tecnologia, inspirando jovens e profissionais a explorarem novas possibilidades e contribuírem para o desenvolvimento do Espírito Santo. Investir em inovação é investir no futuro, garantindo que nossas cidades sejam mais inteligentes, conectadas e preparadas para os desafios das próximas gerações.”, destacou.

A 6ª edição do InovaES aconteceu no município de Aracruz e foi considerada um grande sucesso de público. Com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas, e de negociações com startups, que ultrapassaram R$ 600 mil. Estão previstas, ainda, para 2025, a realização do evento nos municípios de Serra (maio), São Mateus (agosto) e Colatina (setembro).

7ª edição da Feira InovaES “Cidades Inteligentes”

Dias: 25 e 26 de março de 2025

Local: CEEMTI Renato José da Costa Pacheco, localizada à Av. Eng. Charles Bitran, 251 – Jardim Camburi, Vitória – ES

Horário: 9h às 18h

Entrada: gratuita, sem exigência de inscrição prévia

