Ação oferece crédito de até R$ 21 mil para empreendedora de Linhares

Para celebrar o Mês da Mulher, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação de Cariacica (Semdei) divulga a ação promocional Microcrédito Juntas, uma iniciativa do Programa Nossocrédito que oferece condições especiais de financiamento para empreendedoras do município.



A ação começou no último dia 11 e segue até 31 de março de 2025, garantindo oportunidades para mulheres que desejam abrir, expandir ou fortalecer um negócio. Com taxas reduzidas e prazos flexíveis, o crédito pode ser contratado tanto por pessoas físicas (PF) quanto por pessoas jurídicas (PJ).

As vantagens da ação são: crédito de até R$ 21 mil, taxa fixa de 1,19% ao mês, prazos entre 4 e 36 meses (+ até 6 meses de carência), além da não exigência de certificado de capacitação. Todas as operações devem ser aprovadas no sistema CDS até 31/03/2025.

“É uma grande oportunidade para impulsionar o empreendedorismo feminino em Cariacica. Nosso compromisso é fomentar o desenvolvimento econômico do município, e isso passa por apoiar microempreendedores. Queremos dar esse suporte para que elas cresçam, gerem renda e fortaleçam seus negócios”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Sandro Heleno Gomes.

Facilidade e incentivo para empreendedores

O Programa Nossocrédito é uma parceria entre a Prefeitura de Cariacica e o Governo do Estado, com o objetivo de facilitar o acesso ao microcrédito com juros mais baixos do que os praticados no mercado.



A agência do Nossocrédito Cariacica está localizada na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semdei), no prédio do Centro Administrativo de Cariacica, na Avenida Alice Coutinho, Vera Cruz.

Leia também: Bike Vitória comemora marca de 2 milhões de viagens realizadas