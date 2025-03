Bike Vitória comemora marca de 2 milhões de viagens realizadas

As “verdinhas” estão por toda a cidade. O Bike Vitória, sistema de bicicletas compartilhadas de Vitória, começou 2025 com números expressivos, consolidando-se como uma alternativa cada vez mais utilizada para a mobilidade urbana na capital capixaba.

O sistema ultrapassou 2 milhões de viagens, refletindo o crescimento expressivo do serviço e o aumento na adesão dos usuários.

Nos dois primeiros meses de 2025, o Bike Vitória registrou 56.199 viagens, um aumento médio de 45% em relação ao mesmo período de 2024. Esse crescimento reforça o impacto do sistema na rotina dos usuários, promovendo um meio de transporte sustentável e eficiente. Os horários de pico ocorrem entre 16h e 20h, concentrando 38,43% das viagens. Nesse período, as bicicletas são utilizadas tanto para deslocamentos diários de trabalhadores e estudantes quanto para lazer

Entre as estações com maior fluxo de retiradas e devoluções estão a Praia de Camburi (Estação 17 – Sicoob), Vitória 360º, na Curva da Jurema (Estação 23), e a Ponte de Camburi (Estação 14). Além dessas, outras estações se destacam pela alta demanda, como a Praça do Papa (Estação 11), o Monumento da Saúde (Estação 17), a Ilha das Caieiras (Estação 27) e o Aquaviário – Museu Baleia Jubarte (Estação 34).

Serviço eficiente e acessível

“O marco de 2 milhões de viagens reflete a importância de oferecermos um serviço eficiente e acessível à população. O compromisso com a mobilidade sustentável e a confiança dos usuários são fundamentais para o sucesso do Bike Vitória”, destaca Renan Borsatto, gerente de operações da Serttel.

Para garantir o funcionamento contínuo, há uma rotina diária de operação, das 5h às 23h, que inclui manutenção das estações e bicicletas, além da logística de redistribuição das bicicletas entre os pontos de retirada e devolução. São realizadas manutenções preventivas diárias em todo o sistema, garantindo a qualidade do serviço. Sempre que um usuário reporta um problema pelo aplicativo do Bike Vitória ou a equipe de campo identifica uma falha, a bicicleta passa por manutenção completa e retorna ao sistema no mesmo dia, em plenas condições de uso. Esse fluxo contínuo de reparos permite que a operação funcione sem interrupções e com alto padrão de qualidade.

O Bike Vitória é um projeto da Prefeitura de Vitória, gerenciado pela Serttel e desenvolvido em parceria com o Sicoob e a Unimed.

Como retirar

Baixe gratuitamente o aplicativo para iPhone ou Android na página: Aplicativo Bike Vitória;

Digite o número da estação que deseja retirar a bicicleta (disponível no banner);

Digite o número da posição da bicicleta escolhida;

Confirme a operação e puxe a bicicleta quando a luz verde estiver acesa e o sinal sonoro for emitido.

Valores

Passe diário: R$ 8,00 (válido por 24h)

Passe mensal: R$ 18,00 (válido por 30 dias)

Passe anual: R$ 120,00 (válido por 1 ano)

Clientes da Unimed Vitória e do Sicoob têm 10% de desconto na tarifa.

Regras do uso da bicicleta

As estações funcionam diariamente das 6h às 23h para retirada de bicicletas e 24h por dia para devolução.

Se, ao retirar a bike, o usuário perceber alguma inconformidade, poderá devolvê-la à estação e retirar outra bicicleta dentro de 5 minutos sem nenhuma tarifa.

Todos os dias da semana:

A bike pode ser usada por até 75 minutos consecutivos. Após esse período, é preciso dar um intervalo de pelo menos 10 minutos para retirar novamente uma bicicleta para uma nova viagem.

Viagens com duração de mais de 75 minutos serão tarifadas à parte, no valor de R$ 5,00 por cada 30 minutos excedentes.

Tarifas válidas para Passe Diário, Passe Mensal e Passe Anual.

As bicicletas podem ser entregues em qualquer estação. Se ao retirar em Vila Velha, quiser entregar em Vitória, é possível, e vice-versa.

A retirada só é permitida na cidade em que o cliente adquirir o passe.

