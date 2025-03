Acidente entre duas motos deixa feridos em Cachoeiro

Em Cachoeiro, duas motos colidiram na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, em frente ao laboratório Santanna, no bairro Gilberto Machado.

Segundo informações iniciais, um dos condutores fraturou a mão e, por estar em condições mais agravantes, foi socorrido por uma ambulância.

O outro envolvido também seguiu para atendimento médico. Ele apresentava escoriações no braço.

Matéria em atualização.

