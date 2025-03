Adolescente é apreendido e suspeito morre em confronto na Serra

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na Serra. A ocorrência foi registrada na Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle),

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de homicídio, tráfico de drogas e associação para o tráfico, com agravante pelo uso de arma de fogo.

Segundo informações da Polícia Civil, após os procedimentos legais de praxe, o jovem foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Durante a ação, foram apreendidos armas, munições e entorpecentes. As armas e munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), enquanto as drogas seguirão para o Laboratório de Química Forense, onde passarão por análise e, posteriormente, serão incineradas.

Além disso, o corpo de um segundo suspeito, morto durante o confronto com os agentes de segurança, foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória.

Ele passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares. O caso está sob investigação do Serviço de Investigações Especiais (SIE), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), responsável por apurar ocorrências envolvendo confrontos com forças de segurança do Estado.

