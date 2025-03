Suspeito de tentativa de homicídio em Ecoporanga é preso

Na quarta-feira (18), policiais civis, da Delegacia de Polícia de Ecoporanga, prenderam um homem de 45 anos, investigado pelo crime de tentativa de homicídio ocorrido na madrugada do dia 29 de janeiro, no bairro Vila Nova.

Durante a abordagem, a equipe policial localizou o suspeito no interior de uma residência e efetuou sua captura. Ele foi informado sobre a existência do mandado de prisão na presença de sua companheira e não ofereceu resistência à ação policial.

O crime

De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes. O investigado estava no imóvel acompanhado de uma mulher quando a vítima chegou ao local.

Após uma discussão, ele desferiu golpes de faca contra a vítima, atingindo o rosto, peito, braços e costas. A vítima foi encontrada ferida em via pública e socorrida por populares.

Depois dos procedimentos de praxe, o preso foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Barra de São Francisco, onde permaneceu à disposição da Justiça. Posteriormente, será escoltado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Domingos do Norte, conforme determinação judicial.

Leia também: Corpo encontrado no rio Itapemirim: polícia investiga causa de morte