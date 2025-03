Adolescente é apreendido por tráfico de drogas em São Mateus

A Polícia Civil do (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jaguaré, em uma ação conjunta com a Polícia Militar (PM), realizou a apreensão de um adolescente de 17 anos, na noite dessa quarta-feira (26), no bairro Seac no município de São Mateus. A ação foi realizada para o cumprimento do mandado de internação em desfavor do adolescente.

O jovem possuia mandado de internação por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

O adolescente foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foi dado cumprimento ao mandado de internação. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

