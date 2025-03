Adolescente é apreendido suspeito de estupro em Conceição da Barra

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, cumpriu, na última quinta-feira (27), um mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente, de 14 anos, expedido pelo Juízo da Comarca de Conceição da Barra. O mandado foi cumprido em razão do crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a investigação, a vítima, de 11 anos, teria sido estuprada pelo adolescente, de 14 anos, e outras duas crianças de 11 anos. Segundo a vítima, o adolescente de 14 anos foi o responsável pela coordenação do crime, pois, além de praticá-lo, teria obrigado os outros dois menores a fazerem o mesmo.

“A irmã da vítima soube da situação por meio de populares da localidade, que comentavam sobre o ocorrido. Ao ser questionada sobre o fato, a criança começou a chorar e confirmou que era verdade. Foi então que a irmã nos procurou para registrar a ocorrência”, explicou a titular da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza Ferreira.

Considerando a gravidade do caso, a autoridade policial representou pela internação do adolescente, a fim de garantir o andamento das investigações e evitar a continuidade dos atos criminosos, uma vez que além do estupro, o adolescente estaria ameaçando matar a vítima. Assim que o mandado foi deferido pelo juiz, sua execução foi imediata.

O conduzido foi devidamente apresentado na Delegacia Regional de São Mateus com todos os seus direitos e garantias resguardados. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).



Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o fato foi registrado não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

