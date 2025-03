Adolescente que matou o irmão na Serra ficará sob escolta 24h por dia

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça de Serra, acompanha o caso da adolescente de 15 anos suspeita de assassinar com golpes de faca o irmão, de 7 anos.

No último domingo (23), a instituição entrou com uma representação solicitando providências para a apuração do caso e a garantia dos direitos das partes envolvidas.

Entre as medidas requeridas pelo MPES está a realização de uma análise psicológica da adolescente para verificar se houve um surto psicótico no momento do crime. E, se possível, identificar eventuais motivações. O laudo será fundamental para compreender as circunstâncias do ocorrido e embasar as decisões sobre o caso.

Também foi pedida a manutenção da internação provisória da adolescente e que ela tenha escolta 24 horas por agente socioeducativo, enquanto estiver internada. Em suma, a medida leva em conta a gravidade do ato infracional, cometido com violência. Também visa garantir a segurança da própria adolescente e da sociedade enquanto as investigações avançam.

Além disso, o MPES requereu que a adolescente e seus responsáveis sejam notificados para comparecerem em audiência de apresentação. A decisão segue os trâmites legais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

