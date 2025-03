Alegre: Amunes e AESMP promovem debate sobre o projeto #SouPelaVítima

Na última segunda-feira (24), a Associação dos Municípios do Estado do Espírito Santo (Amunes) e a Associação Espírito-Santense do Ministério Público (AESMP) realizaram um debate crucial sobre o projeto #SouPelaVítima, em Alegre. O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu autoridades e representantes da sociedade civil com o objetivo de discutir a importância do fortalecimento da proteção às vítimas de crimes.

Debate

Entre os presentes, destacaram-se o presidente da Amunes, Luciano Pingo, e o presidente da AESMP, o promotor de Justiça Leonardo Cezar. Além deles, diversas lideranças políticas e jurídicas participaram do encontro, enfatizando a relevância do tema para a construção de políticas públicas mais eficazes.

O projeto #SouPelaVítima visa dar maior visibilidade e apoio às vítimas de crimes, promovendo debates e ações que garantam justiça e suporte. Durante a discussão, foram apresentadas propostas para ampliar a rede de apoio e aprimorar a legislação estadual sobre o tema.

Defesa dos direitos das vítimas

Luciano Pingo, presidente da Amunes, destacou que a parceria entre a entidade e a AESMP reforça o compromisso das instituições com a defesa dos direitos das vítimas e com a construção de um sistema de justiça mais equilibrado e humanizado. “O encontro em Alegre é parte de uma série de debates que acontecerão em diversos municípios do Espírito Santo, fortalecendo a conscientização e o engajamento da sociedade nessa causa fundamental”, afirmou.

