Emoção! Cerimônia homenageia vítimas da enchente em Mimoso do Sul

Mimoso do Sul reviveu, nesta segunda-feira (24), a dor e a superação de uma das maiores tragédias de sua história. Um ano após a devastadora enchente que atingiu o município, deixando 19 mortos e destruindo grande parte da cidade, autoridades e moradores se reuniram em uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir medidas de reconstrução e prevenção de novos desastres.

No entanto, o momento mais emocionante do dia ocorreu na Praça Coronel Paiva Gonçalves, onde uma cerimônia ecumênica foi realizada em homenagem às vítimas e aos heróis anônimos que ajudaram a cidade a se reerguer. Durante o evento, placas e certificados foram entregues pela Prefeitura e pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) aos familiares das vítimas e às pessoas que desempenharam papel fundamental na recuperação do município. O ponto alto da solenidade foi a inauguração de um memorial com os nomes das 19 vítimas fatais e um relato histórico da tragédia ocorrida na noite de 22 de março de 2024.

União na reconstrução

A audiência pública que antecedeu a cerimônia reuniu deputados, autoridades estaduais e moradores para debater as ações adotadas nos últimos 12 meses e os projetos para evitar novos desastres. O governador em exercício, Ricardo Ferraço (PSDB), destacou a força coletiva que possibilitou a recuperação da cidade de 26 mil habitantes.

“O que nós assistimos há um ano foi um cenário de devastação. Mimoso estava completamente destruída. Hoje, vemos uma cidade reconstruída, com sua autoestima renovada, e isso só foi possível pela solidariedade humana e pela união de todos os capixabas”, afirmou Ferraço.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Alexandre Cerqueira, ressaltou a gravidade da enchente e a resiliência da população. “Foi um desastre de proporções nacionais, talvez globais. A resposta dos moradores foi extraordinária, e essa homenagem é mais do que merecida”, disse.

Investimentos e futuro

Entre as ações apresentadas pelo governo estadual, destacam-se o investimento de R$ 32 milhões na limpeza e desassoreamento de córregos e a construção de um vertedouro no Rio Muqui do Sul para controle de vazão. Além disso, está em fase de conclusão o estudo para a implantação de duas barragens secas, cujo edital deve ser publicado em julho, com previsão orçamentária de R$ 64,8 milhões.

O prefeito Peter Costa (Republicanos) demonstrou otimismo com as obras previstas. “Estamos no caminho certo. A cidade está se reerguendo, os comerciantes retomando suas atividades, e a chegada da colheita do café deve impulsionar ainda mais a economia local”, destacou.

Honraria na Ales

Durante a audiência, o deputado Dr. Bruno Resende (União) anunciou a criação de uma comenda na Assembleia Legislativa para homenagear heróis de tragédias ambientais. A honraria levará o nome de Rosa Thomé Poldi (Dona Rosita), uma das vítimas da enchente, em reconhecimento à sua memória e à força daqueles que ajudaram a salvar vidas.

O desastre que marcou Mimoso

A enchente de março de 2024 foi resultado de uma precipitação atípica, com cerca de 600 mm de chuva em apenas seis horas. O volume de água fez o Rio Muqui do Sul subir nove metros, inundando boa parte da cidade e deixando um rastro de destruição. O episódio mobilizou esforços estaduais e federais para a reconstrução da infraestrutura local e reforçou a necessidade de políticas públicas eficazes para evitar novas tragédias.

Com a inauguração do memorial e as homenagens prestadas, Mimoso do Sul reafirma seu compromisso com a memória das vítimas e com a reconstrução de um futuro mais seguro para sua população.

Leia Também: MPC-ES pede que DER-ES cobre danos ao semáforo no Norte-Sul