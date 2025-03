Falta de transporte escolar afeta mais de 3 mil alunos em Cachoeiro

Mais de 3.200 crianças e adolescentes que vivem na zona rural de Cachoeiro de Itapemirim estão enfrentando dificuldades para frequentar as aulas devido à falta de transporte escolar no município. Os estudantes são atendidos pelas redes municipal e estadual de ensino.

Pais e responsáveis relatam que desde do último dia 26 de fevereiro, diversos veículos de transporte escolar não estão circulando em algumas rotas, deixando estudantes aguardando nos pontos de ônibus, sem conseguir chegar às escolas. Além disso, as condições dos veículos da nova cooperativa estão sendo questionados.

Cooperativa Serrana explica desligamento do serviço

A Cooperativa Serrana Coop, que anteriormente era responsável pelo transporte escolar em Cachoeiro, divulgou uma nota oficial esclarecendo que seu contrato com o município foi encerrado na terça-feira (25). A partir de então, a prestação do serviço passou a ser responsabilidade de uma nova empresa contratada pela Prefeitura.

“A Serrana lamenta o ocorrido e informa à população de Cachoeiro que o contrato da cooperativa com o município terminou em 25 de fevereiro. Portanto, quaisquer transtornos ocorridos a partir dessa data não são de responsabilidade da Cooperativa Serrana”, diz a nota assinada pelo presidente da entidade, Carlos Alberto Vieira.

A cooperativa também destacou que, até o fim do contrato, cerca de 25 ônibus e 40 vans atendiam o transporte escolar, com o trabalho de 65 motoristas e aproximadamente 60 monitores, que cobriam 34 escolas da cidade.

Nova empresa contratada

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim formalizou, em caráter emergencial, um novo contrato para a execução do transporte escolar no município por 180 dias. A contratada é a Cooperativa Mista de Consumo, Serviços e Transporte (MIXSERV). A contratação, foi publicada no Diário Oficial do município no dia 26 de fevereiro, tem o valor de R$ 4.658.161,48.

O novo contrato também prevê o atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da rede municipal, bem como estudantes do Ensino Fundamental, Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede estadual e universitários moradores da zona rural.

Prefeitura não se manifesta

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para esclarecer os problemas enfrentados com o transporte escolar, mas até o fechamento desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para futuras manifestações.

