Alunos de Alfredo Chaves plantam árvores para comemorar o Dia da Água

Em uma ação que une preservação ambiental e educação, a Secretaria de Meio Ambiente de Alfredo Chaves, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), promoveu hoje (21) o plantio de 25 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A atividade foi realizada no parque de exposições, às margens do Rio Benevente, em comemoração ao Dia Mundial da Água, que será celebrado amanhã, 22 de março.

O evento contou com a participação entusiasmada de alunos do Movimento de Educação e Promoção Social (Mepes) e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Juntos, eles plantaram espécies como pau-brasil, ipê, cajarana e grumixama, contribuindo para a recuperação de áreas degradadas e a formação de mata ciliar.

Conforme secretário de Meio Ambiente, Leandro Borges, a iniciativa visa não apenas a restauração ambiental, mas também o incentivo à educação ambiental entre os jovens, promovendo a conscientização sobre a importância da água e da preservação dos recursos naturais.

“O plantio de árvores é uma ação fundamental para a manutenção do nosso ecossistema e para a qualidade da água que consumimos. Estamos formando cidadãos mais conscientes e responsáveis”, destacou Borges.

Recursos hídricos do município

Alfredo Chaves é um município com diversos rio e córregos. É no distrito de São Bento de Urânia que nasce o Rio Benevente, um dos mananciais mais importantes da região. Sua bacia hidrográfica abrange cinco municípios.

Pela sua formação rochosa montanhosa, Alfredo Chaves possui diversas quedas d’águas e cachoeiras. A mais famosa é a Engenheiro Reeve (Matilde), com potência estimada em 2.000hp (potência de água), maior do Estado em queda livre (65m), formada pelo Rio Benevente.

De acordo com informações do Instituo Água e Saneamento, 85,47% da população é atendida com esgotamento sanitário, frente a média de 59,5% do estado e 55,5% do país. O Saae é o órgão que abastece com água 93,97% da população e faz o serviço de esgotamento sanitário.

O Dia Mundial da Água foi criado com o objetivo de refletirmos sobre a importância desse recurso vital e a necessidade de sua preservação.

