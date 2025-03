Anchieta divulga resultado do processo seletivo para motorista

O município de Anchieta divulgou na tarde desta quarta-feira (19) o resultado do processo seletivo para motorista de transporte escolar e motorista de transporte coletivo de passageiros/saúde conforme o Edital nº 004/2025. Além disso também já está disponível a convocação dos candidatos.

A convocação é para os candidatos listados a comparecerem no auditório da Casa do Cidadão para submeterem-se à avaliação de títulos/cursos e tempo de serviço na área.

