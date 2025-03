Anchieta recebe nesta quarta o Encontro Empresarial

A Prefeitura de Anchieta recebe empresários de todos os ramos de negócios nesta quarta-feira (12) para um evento com o objetivo de promover a integração e fortalecer os laços entre as empresas do nosso município. O 1º Encontro Empresarial de Anchieta ocorre no Auditório do CEU das Artes, nesta quarta-feira (12), às 18 horas.

“Contamos com a participação do maior número possível de pessoas para tornar este evento ainda mais especial”, disse o secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento e Gestão de Recursos de Anchieta, Mateus Lucas Vettoraci.

Informações:

1º Encontro Empresarial de Anchieta

Data: 12/03/2025

Horário:18h

Local: Auditório CEU das Artes. Rodovia do Sol, ao lado da sede do Corpo de Bombeiros.

