Aneel colocará em pauta renovação da EDP Espírito Santo em breve

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse na tarde de terça-feira (25), que o processo sobre renovação contratual da EDP Espírito Santo entrará em breve na pauta. A distribuidora é a primeira na lista de 19 concessões que devem ser renovadas por 30 anos.

Além de mencionar que o processo da EDP Espírito Santo entrará “muito rapidamente” na pauta da reunião pública da diretoria, Sandoval Feitosa afirmou que há um encontro agendado com o governador do Estado na segunda-feira (31), com a presença da diretora e relatora Ludimila Lima.

“A EDP tem indicadores que trazem uma maior aderência às exigências do decreto. Vamos conversar com o chefe do poder executivo estadual, em uma deferência, uma vez que nós iremos instruir um processo que impactará, de um lado ou de outro, renovando ou não, a vida da população do estado do Espírito Santo pelos próximos 30 anos”, disse Feitosa.

Estadao Conteudo