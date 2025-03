Sorteio de março do Nota Premiada Capixaba será nesta quinta (27)

Chegou a hora de conhecer os ganhadores de março do Nota Premiada Capixaba! O 39º sorteio do maior programa de educação fiscal do Estado será realizado nesta quinta-feira (27), com transmissão ao vivo às 11h45 na TVE Espírito Santo e na Rádio Espírito Santo. Serão R$ 184,5 mil em prêmios: R$ 123 mil para os cidadãos cadastrados no programa e R$ 61,5 mil para as instituições sociais participantes.

O sorteio distribuirá cinco prêmios por região — Metropolitana, norte e sul —, nos seguintes valores: R$ 25 mil; R$ 7 mil; R$ 5 mil; R$ 2,5 mil; e R$ 1,5 mil, totalizando 15 prêmios. Concorrerão os bilhetes gerados a partir de notas fiscais emitidas de 1º a 28 de fevereiro de 2025. Cada R$ 1,00 em compras vale um ponto e, a cada 50 pontos, é gerado um bilhete para concorrer aos prêmios. O limite de participação a cada sorteio mensal é de até 50 bilhetes por CPF cadastrado no programa.

Já as entidades sociais que participam do programa serão premiadas caso tenham sido indicadas pela pessoa sorteada e também receberão o rateio mensal, de acordo com o índice de engajamento social. Pelo sorteio, a instituição ganha o valor equivalente a 50% do prêmio do cidadão contemplado que a tiver indicado. Assim, se o cidadão for premiado com R$ 25 mil, a instituição escolhida ganha R$ 12,5 mil. Já o rateio distribui mensalmente R$ 170 mil às instituições participantes.

Prêmio especial de Dia das Mães

O programa, que a partir deste ano passou a contar com um prêmio a mais por região, além de valores maiores nas premiações, terá outra novidade em maio: o prêmio especial de Dia das Mães, no valor de R$ 50 mil por região, que será sorteado junto com o prêmio mensal. Para esse prêmio especial serão gerados bilhetes referentes a notas fiscais emitidas entre os dias 1º de abril e 15 de maio.

“O prêmio especial de Dia das Mães é mais um incentivo para que os consumidores peçam a nota fiscal e participem do Nota Premiada Capixaba. Além de concorrerem a um valor significativo, eles contribuem para a arrecadação do Estado e para o fortalecimento das instituições sociais”, destacou o auditor fiscal Pedro Gomes de Sá Junior, gerente de Atendimento e Relacionamento da Sefaz.

Sobre o programa

Com mais de 152 mil cidadãos cadastrados e 174 entidades sociais participantes, o Nota Premiada Capixaba tem como objetivo o fomento da cidadania fiscal, o estímulo à regularização cadastral das empresas e às atividades desenvolvidas por entidades sociais.

Para concorrer, é muito fácil: é só se cadastrar uma única vez no site https://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br, escolher uma entidade social para apoiar e pedir para incluir o número do seu CPF nas notas fiscais das suas compras. Não é necessário cadastrar os documentos fiscais, pois os pontos e os bilhetes para os sorteios mensais são gerados automaticamente. Ao realizar o cadastro, o cidadão escolhe uma entidade social para apoiar.

Os contemplados receberão mensagem pelo e-mail cadastrado no sistema e, se necessário, a gestão do programa Nota Premiada Capixaba fará contato telefônico para que todos possam solicitar o resgate dos prêmios dentro do prazo de 90 dias. A planilha de realização do sorteio será disponibilizada no site do Nota Premiada, além de outras informações relacionadas ao processo do sorteio.

39º sorteio do Nota Premiada Capixaba

Data: 27 de março (quinta-feira)

Horário: 11h45

Transmissão ao vivo pela TVE e pela Rádio Espírito Santo

Prêmios por região (Metropolitana, norte e sul)

1º prêmio: R$ 25 mil

2º prêmio: R$ 7 mil

3º prêmio: R$ 5 mil

4º prêmio: R$ 2,5 mil

5º prêmio: R$ 1,5 mil

