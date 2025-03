Aposentado é detido em Divino de São Lourenço após ameaçar a esposa

A Polícia Civil, por meio das Delegacias de Guaçuí e Dores do Rio Preto, realizou uma ação na tarde desta quinta-feira (20), em Patrimônio da Penha, no município de Divino de São Lourenço, que resultou na apreensão de uma arma de fogo.

De acordo com a Polícia Civil, uma mulher procurou a Delegacia de Dores do Rio Preto, para denunciar que vinha sendo ameaçada pelo marido, com quem está casada há 50 anos. Ela relatou que a relação ficou conturbada após ele iniciar um relacionamento virtual com outra mulher.

Desde então, ela contou que a relação piorou e ele passou a ameaçá-la de morte, além de fazer acusações infundadas. Os dois dormem em quartos separados e o marido bate na porta do quarto a qualquer hora da noite para assustá-la. Ela contou ainda que ele guardava uma arma em casa e por isso, temia por sua vida.

Os policiais das Delegacias de Guaçuí e de Dores do Rio Preto seguiram até Patrimônio da Penha, e localizaram uma espingarda e munições na residência do casal.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Guaçuí, onde foi autuado em flagrante na posse ilegal de armas e Lei Maria da Penha. Foi estipulada fiança e ele foi liberado após o pagamento.

