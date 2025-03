Atenção! Cidades do ES recebem alerta vermelho para chuvas fortes

A Defesa Civil do Espírito Santo publicou nesta quarta-feira (19) um alerta vermelho para tempestade de raios e chuvas intensas válido até a próxima quinta-feira (20).

Além disso, o Inmet emitiu nesta terça-feira (19) dois alertas de cor amarela e laranja para cidades do Espírito Santo.

