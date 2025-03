ATENÇÃO! Inmet faz novo alerta de chuva intensa para o Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) fez um novo alerta de perigo para chuvas intensas no Espírito Santo.

Os avisos são válidos das 10h deste sábado (22) até às 10h de domingo (23).

Todos os 78 munícipios do Espírito Santo estão sob alerta amarelo, que prevê chuvas entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Além disso, o instituto alerta sobre risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

