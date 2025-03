Confira a previsão do tempo para este sábado (22) no Espírito Santo

Neste sábado (22) a previsão é que o tempo começa nublado, em todo o Estado. Ao longo do dia, pode haver aumento de nuvens e chuva rápida, em todas as regiões capixaba, com possibilidade de trovoadas isoladas, na região serrana e Caparaó. As temperaturas seguem estáveis em todas as regiões.

Na Grande Vitória, sol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 31 °C. Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 31 °C.

Na Região Sul, sol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Previsão de trovoadas a tarde e noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 28 °C. Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

Na Região Serrana, sol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Previsão de trovoadas a tarde e noite. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 28 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Norte, ssol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Temperatura mínima de 22 °C e máxima de 35 °C.

Na Região Noroeste, sol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 25 °C e máxima de 36 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Nordeste, sol entre muitas nuvens. Chove rápido pela manhã e final do dia. Temperatura mínima de 25 °C e máxima de 33 °C.