Atirador misterioso deixa duas pessoas baleadas em Cachoeiro; entenda

Dois jovens, de 18 e 27 anos, deram entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro, com ferimentos por arma de fogo, na madrugada deste sábado (15).

Para a Polícia Militar, uma das vítimas contou que os dois estavam no bairro Gilson Carone quando o suspeito passou atirando. Ele afirmou que não conseguiu identificar o autor dos disparos.

A Polícia Civil, por meio de nota, informou que o caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim. Entretanto, os policiais ainda não prenderam ninguém.

