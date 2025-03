Atleta de de jiu-jitsu do ES busca medalhas em evento internacional

O lutador Gustavo Louvem, de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, disputará o Salvador Fall Kids International Open neste domingo (30), em Salvador, Bahia. Na competição, ele representará a categoria infantojuvenil 3, faixa laranja, acompanhado pela treinadora faixa preta Adriana Cristina Louvem. Ambos viajam com apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Gustavo Louvem mantém uma rotina intensa de quatro horas diárias de treinos, incluindo jiu-jitsu, musculação, corrida e fortalecimento físico. Em 2025, ele já competiu em dois eventos internacionais pela IBJJF: conquistou o título no Rio Summer Open International e o bronze no Sul-Americano Kids.

Já nas competições realizadas no Espírito Santo, o atleta também manteve um desempenho expressivo e se sagrou campeão em todas que disputou, como a 3ª Edição Disputa de Cinturão Oliveira Fight, a Copa Pódio Capixaba, a Copa HeloNet 1ª Etapa do Estadual FCJJE, o AJP Tour Abu Dhabi e o Pan-Americano X-Combat.

Voe Atleta



O Voe Atleta é um programa do Governo do Estado, desenvolvido por meio da Sesport, que custeia passagens de avião para atletas e paratletas capixabas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais.

LEIA TAMBÉM: Emanuela Pedroso irá oficializar filiação ao PSB na segunda (31)