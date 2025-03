Baixo Guandu vai gastar R$ 2 milhões em shows para festa de 90 anos

A Prefeitura de Baixo Guandu irá investir mais de R$ 2 milhões na contratação de artistas para a festa de 90 anos de emancipação do município, que acontecerá entre os dias 4 e 6 de abril. A maior parte desse montante será destinada ao show da cantora Simone Mendes, cujo cachê é de R$ 950 mil.

Além dela, a programação conta com apresentações de Léo Santana, Dilsinho e da banda de pagode Akatu. Segundo informações divulgadas pela prefeitura, Léo Santana receberá R$ 600 mil, Dilsinho R$ 350 mil e o grupo Akatu, R$ 190 mil. O evento também terá rodeio e atrações regionais.

O que diz o prefeito?

O prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), respondeu aos questionamentos da reportagem por meio de uma mensagem de WhatsApp, afirmando que o município está com suas obrigações em dia e que a população aprova sua administração.

“Qual o problema? O município tem nota A no Tesouro, as estradas estão em perfeitas condições, a cidade está limpa, não temos favelas, a farmácia municipal tem remédios, a assistência social cumpre seu papel, os salários estão em dia e a população está satisfeita tanto com a administração quanto com a festa”, declarou Cardoso.

O prefeito também destacou o impacto positivo do evento para a economia local. “Essa festa atrairá mais de 100 mil pessoas para a cidade, beneficiando o comércio, aumentando a arrecadação do ISS e gerando um retorno muito maior do que o investimento. Além disso, arrecadaremos mais de 80 mil quilos de alimentos para instituições como asilo, abrigo, APAE e famílias necessitadas”, afirmou.

Cardoso ainda rebateu possíveis críticas, sugerindo que a oposição tem “inveja” por não conseguir realizar eventos semelhantes. “Nós podemos e somos responsáveis com o dinheiro público. Basta olhar nossas redes sociais para ver se o povo está feliz ou não antes de criticar”, finalizou.

Qual a sua opinião?

O alto investimento em shows levanta debates entre os moradores: a aplicação desses recursos em eventos é justificável ou deveria ser direcionada para outras áreas? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião!

Loading…

Leia Também: Comissão busca soluções para evitar despejo de 800 famílias no ES