Banestes recebe propostas para operação da loteria; entenda

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) recebeu três propostas de grupos internacionais interessados em operar sua unidade de loteria. De acordo com o presidente da Banestes Loteria, Ricardo Pessanha, todas as propostas são consideradas “robustas”, tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. A escolha do parceiro deve ser anunciada até abril.

Exigências

“Exigimos que o operador tenha pelo menos cinco anos de experiência e seja uma empresa internacional. Agora, entraremos em negociação exclusiva com um dos proponentes e, após a assinatura do contrato, teremos alguns meses para estruturar a operação. Certamente, ainda em 2025, a Banestes Loteria estará em funcionamento”, afirmou Pessanha durante o Banestes Day, evento realizado no último dia 19, em São Paulo.

A distribuição dos produtos lotéricos será feita por meio da rede BanesFácil, que conta com cerca de 400 pontos de atendimento, além dos canais digitais do banco.

Apostas esportivas online

Além da loteria tradicional, o Banestes também pretende atuar no segmento de apostas esportivas online, conhecidas como “bet”. Outra possibilidade em análise é a implementação de máquinas físicas de videoloteria, trazendo para o ambiente físico jogos populares nos meios digitais, como o chamado “jogo do tigrinho”.

