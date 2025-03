Bebê de 45 dias morre em Vitória e causa da morte choca a internet

Uma bebê de 45 dias morreu na madrugada deste domingo (16). A criança deu entrada no Hospital Bento Ferreira, em Vitória. A suspeita é que ela tenha sido asfixiada enquanto dormia com a mãe.

A equipe mmbémédica relatou que a bebê sofreu uma parada cardiorrespiratória prolongada, possivelmente devido ao fato de a mãe ter dormido sobre ela.

A equipe do AQUINOTICIAS.COM entrou em contato com a Polícia Civil e Militar, mas não obteve retorno até o momento.

Leia também: Jovem é assassinado no bairro Gilson Carone em Cachoeiro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui