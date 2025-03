Beira Rio e trecho do IBC serão fechados no domingo (23); entenda

Neste domingo (23), a avenida Beira Rio será fechará das 6h30 às 10h30, para a realização do projeto “Avenida de Lazer”, promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp).

O trecho interditado será da Praça Jerônimo Monteiro (próx. à ponte Karin Tanure) até a Rua Pedro Dias (próx. à ponte de pedestre Gov. João Bley).

A via se voltará para diversas atividades recreativas para a população, como caminhadas, bicicross, ginásticas e outras opções de lazer.



Da mesma forma, causa do projeto, o trecho que corresponde Av. Dr. Félix Cheim – do início do Bairro IBC até a Rua Dário Cunha (próx. ao Cemitério Park) também será interditado de 8h às10h30.

Nesse sentido, os motoristas precisam redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.

