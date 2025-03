Moradores de Castelo recebem prêmios da campanha do NAC 2024

A Prefeitura de Castelo realizou a entrega dos 100 prêmios da Campanha “Produtor Rural, Contribuinte Legal” de 2024 do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC), no Centro de Cultura e Cidadania de Castelo.

Na ocasião, os ganhadores receberam prêmios como R$ 15 mil em dinheiro, televisores de LED de 50 e 65 polegadas, micro-ondas, fornos elétricos, fritadeiras elétricas, air fryers, panelas elétricas, batedeiras, liquidificadores e outros eletrodomésticos.

“O objetivo da campanha é conscientizar os produtores rurais sobre a importância da emissão de notas fiscais de seus produtos, contribuindo para o crescimento do Índice de Participação Municipal (IPM) e, consequentemente, para o investimento no interior do nosso município com a compra de novas máquinas e equipamentos para trabalhar nas estradas rurais e auxiliar os produtores”, ressaltou o prefeito de Castelo, João Paulo Nali.

O sorteio da campanha ocorreu no dia 27 de dezembro de 2024, no Centro de Esportes e Eventos Cícero Correia de Lima Filho (Castelão). Durante um evento que reuniu cerca de 2 mil pessoas e contou com shows das bandas Samba êh, Gang Brasil e do cantor Fabiano do Forró.

