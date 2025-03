Blitz apreende veículos do transporte escolar em Ibatiba

Uma operação de fiscalização do transporte escolar realizada na manhã desta segunda-feira (10) em Ibatiba, na região do Caparaó capixaba, resultou na apreensão de dez veículos. A blitz, conduzida pela Polícia Militar, identificou irregularidades em ônibus e kombis terceirizados pela administração municipal.

De acordo com informações preliminares, a Prefeitura de Ibatiba teria encerrado o contrato com a empresa responsável pelo serviço na gestão anterior e firmado um contrato emergencial com uma nova prestadora. No entanto, essa empresa supostamente subcontratou veículos de terceiros no município, muitos dos quais apresentavam irregularidades, incluindo documentação atrasada.

Além dos veículos terceirizados, um ônibus da frota própria do município também teria sido apreendido durante a fiscalização.

Posicionamento da Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Ibatiba para obter um posicionamento sobre o caso, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

