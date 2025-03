Bloco do Piru e muito mais: confira as atrações inusitadas de Anchieta

As famílias que escolheram Anchieta para brincar o carnaval podem levar as crianças para mais uma matinê da cidade.

Nesta segunda-feira (3) é a vez de Castelhanos evirar o point da garotada. E os adultos, claro, também vão aproveitar mais um dia de folia com a programação que vai até madrugada adentro.

SEGUNDA – PROGRAMAÇÃO DE CARNAVAL 2025 ANCHIETA ES

ANCHIETA SEDE

18H – BLOCO KEPANAGODE (Campo de Anchieta)

19H – BLOCO HOT FOLIA (Canta Galo)

20H – BLOCO KULTO PARAGUAI (Em frente a banca de revista)

22H – SHOW COM TALYTA SALUCCI

00H – BANDA PELE MORENA

IRIRI

13H30 – BANDA DE MARCHINHA ATRITO MUSICAL (Orla da Costa Azul)

19H – BLOCO DO PIRU

21H – SHOW COM GRUPO SANGUE BOM

00H – BANDA NEON 027

CASTELHANOS

13H30 – BANDA DE MARCHINHA AMA

14h – BLOCO PEGA LAVADO (final da praia)

16H – MATINÊ

19H – SHOW COM MUSICAL PRATEADO

UBU

13H30 – BANDA DE MARCHINHA FOLIA DE AMOR

17H30 – BLOCO UBURRO ELÉTRICO

20H – SHOW COM RINNAH E BANDA

23H – BANDA CAPRICHO

PRAIA DO COQUEIRO

SEGUNDA – 03/03

13H30 – BANDA DE MARCHINHA PAZ E AMOR

