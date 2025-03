Bolsonaro rebate Lula e contesta narrativa de tentativa de golpe

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou as redes sociais para rebater declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que o acusou de tentar dar um golpe de Estado e de contribuir para um suposto plano de assassinato contra o petista e outras autoridades. Em tom irônico, Bolsonaro fez referência à acusação ao escrever “gópi” em vez de “golpe”.

Bolsonaro réu no STF

Na quarta-feira (26), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aceitou, por unanimidade, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra Bolsonaro e outros sete aliados, sob a acusação de envolvimento em uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Ao comentar o caso, Lula afirmou que “é visível que o ex-presidente tentou dar um golpe no país” e que também teria “contribuído para o meu assassinato”. Segundo a PGR, o plano golpista incluiria atentados contra o próprio presidente, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF e então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.

Reação de Bolsonaro

Bolsonaro negou as acusações e classificou as alegações sobre sua participação em um plano golpista como uma “narrativa”. “Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato. A única pessoa que tentaram matar fui eu, em uma ação de antigo militante do PSOL, seu braço político de primeira hora. Não conseguiram”, declarou o ex-presidente.

