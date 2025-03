Rodrigo Garcia articula retorno político e pode disputar cargo em 2026

O ex-governador Rodrigo Garcia (ex-PSDB) articula nos bastidores seu retorno às urnas em 2026, após a derrota na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2022. Nos últimos anos, Garcia se aproximou do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e conta com o apoio do atual chefe do Executivo paulista para disputar um cargo nas próximas eleições, com possibilidades que incluem uma candidatura ao Senado ou, ainda, o posto de vice na chapa de Tarcísio, caso este decida concorrer à reeleição.

Conselheiro informal

Fontes próximas ao governo estadual indicam que, ao lado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), Garcia é uma das figuras mais influentes nas relações políticas com Tarcísio. O ex-governador tem atuado como conselheiro informal, com o vínculo entre eles se fortalecendo após sua participação na campanha de Ricardo Nunes (MDB) à Prefeitura de São Paulo.

Garcia deixou o PSDB no ano passado e tem dialogado com partidos como MDB, União Brasil e Republicanos, sendo este último a sigla mais provável, especialmente caso Tarcísio decida concorrer à Presidência da República. Nesse cenário, aliados especulam que o ex-governador poderia até mesmo se viabilizar como candidato ao Executivo estadual, buscando um retorno ao cargo.

