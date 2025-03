BR-262: grave acidente entre carros deixa feridos em Domingos Martins

Três pessoas ficaram gravemente feridas após uma batida entre três carros, na BR-262, nesta segunda-feira (3), no município de Domingos Martins.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o fato ocorreu na localidade de Biriricas, entre os Kms 32 e 34. Ainda não sabe-se o que, de fato, possa ter provocado o acidente.

Uma das vítimas foi socorrida com sinais e sintomas de hemorragia interna. Outro ferido, segundo os militares, apresentava suspeita de fratura na costela e queixava-se de de dores na cervical. Ambos foram encaminhados para o Hospital de Vitória.

A terceira vítima teve apenas escoriações leves em membros e foi conduzida para o Hospital de Domingos Martins. Não há informações sobre o estado de saúde atual dos feridos.

