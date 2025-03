Cachoeirenses vencem mais uma vez em final de semana de competições

No último fim de semana, aconteceu Copa Sul Fluminense de Ciclismo, em Rio das Flores, no Rio de Janeiro. No local, mais uma vez, Alexandre Cardoso e seu filho Ricardo Cardoso estiveram presentes e conquistaram seus lugares no pódio.

No sábado (22), foi realizada a prova contra-relógio, que se trata de uma prova individual, onde os atletas largam de um em um minuto. Assim, quem percorrer 10 km em manos tempo, se sagra o grande campeão. Ricardo disputou na categoria Júnior, conquistando o primeiro lugar do pódio. Já Alexandre, ficou na terceira colocação, também figurando o pódio.

Já no domingo (23), a segunda etapa da Copa Sul Fluminense contou com a prova de estrada, onde mais uma vez, Ricardo foi o campeão, realizando um trajeto de 62 km. Na categoria Master B2, Alexandre subiu novamente ao pódio, na 3ª colocação.

“Esse evento foi de grande importância para nós, pois serviu de preparação para o Campeonato Estadual, que vai acontecer agora, em abril”, frisou Alexandre.

No mesmo domingo (23), aconteceu um evento de mountain bike no munícipio de Muqui, no Espírito Santo, onde outro dos filhos do ciclista cachoeirense, Alexandre Fiorio Cardoso, participou e conquistou o primeiro lugar da competição.

No fim, a equipe Cardoso Bike Team adicionou mais cinco conquistas à coleção, sendo três primeiros lugares e dois terceiros lugares. “Graças a Deus tivemos bons resultados, e estamos confiantes para mais uma vez, conquistar o título de campeão estadual neste ano”, finalizou Alexandre.

