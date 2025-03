Circuito de Futevôlei 2025 agita Jerônimo Monteiro neste fim de semana

A primeira etapa do 3° Circuito de Futevôlei Time Arena Black 2025 vai botar fogo no Espírito Santo neste fim de semana, com partidas eletrizantes, entre equipes do Sul do Estado. A competição acontecerá neste domingo (30), às 8h.

Sobretudo, o evento será realizado na Arena Black Jerônimo Monteiro, que fica localizada na rua João Rodrigues de Oliveira, no bairro Baixinha, em Jerônimo Monteiro.

Com organização de Raimundo Manoel Floriano Ferreira (Baixinho) e Giselia Gonçalves Emiliano, o circuito contará com 17 duplas, de diversos lugares do Sul do Espírito Santo, como: Jerônimo Monteiro, Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, São José do Calçado, Burarama, Muqui e Itapemirim.

Como surgiu?

O Circuito de Futevôlei Time Arena Black surgiu em 2022, com a primeira edição sendo composta e organizada por um grupo de amigos, que praticavam o esporte na Arena Black. A dupla campeã do primeiro circuito foi formada por Yan e Lenilson.

“A divulgação do esporte é fundamental para promover a prática esportiva, aumento assim, a participação e o interesse pelo esporte”, frisou Raimundo, organizador do evento.

Como funcionará o circuito?

Serão seis etapas, com todas as equipes se enfrentando e, quem pontuar mais ao final de todos os confrontos, será o grande campeão do 3ª Circuito de Futevôlei 2025. Aliás, no próximo ano, o campeão desta edição usará um uniforme diferente de todas as outras equipes.

Premiações

Serão entregues troféus e brindes para os três primeiros colocados, podendo haver também, uma premiação em dinheiro para os ocupantes do pódio.

Ficha técnica

3ª Circuito de Futevôlei Time Arena Black 2025

Organizador: Raimundo Manoel Floriano Ferreira (Baixinho)

Raimundo Manoel Floriano Ferreira (Baixinho) Árbitro: Válber

Válber Transmissão: Nicholas/Canal ARENA BLACK21 (YouTube)

Nicholas/Canal ARENA BLACK21 (YouTube) Narração: Raimundo (Baixinho), Cleyton Prata, Mateus Louvem e Lucas Custodio

Raimundo (Baixinho), Cleyton Prata, Mateus Louvem e Lucas Custodio Comissão de Julgamento: Luiz Felipe Bizareli e Júlio Gomes

Fotos: Divulgação

