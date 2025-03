A Prefeitura de Cachoeiro arrecadou 7,5 toneladas de lixo eletrônico, em ação de coleta que aconteceu na Praça de Fátima. Desse total, será feita uma triagem daqueles que podem ser encaminhados para a reciclagem e, os demais, realmente inservíveis, receberão destinação ambiental adequada.

“Muitos dos objetos coletados possuem contaminantes, dentre eles pilhas, baterias de notebooks, lâmpadas fluorescentes. Então, se não puderem ser reaproveitados, serão corretamente, descartados. Mas a maioria vai mesmo para a reciclagem”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Rogério Ribeiro.

Ele afirma que o resultado foi um sucesso e, para um futuro próximo, a intenção é estender a ação de coleta a bairros e distritos, permitindo que pessoas que não podem levar os equipamentos para descarte no Centro também contribuam com a atividade que tem grande relevância ambiental, pois permite uma destinação correta a materiais que podem ser nocivos à saúde.

Leia também: Unidade Móvel da Cesan leva atendimento a Dores do Rio Preto; veja

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui