Unidade Móvel da Cesan leva atendimento a Dores do Rio Preto; veja

A população de Dores do Rio Preto, no Caparaó capixaba, contará com um serviço itinerante da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) a partir desta terça-feira (1º). A Unidade Móvel da empresa oferecerá diversos atendimentos, começando pelo distrito de Pedra Menina, onde permanecerá por dois dias. Em seguida, entre quinta-feira (3) e sábado (5), os serviços serão disponibilizados na sede do município.

Para ser atendido, basta que o cidadão leve uma conta de água e um documento de identificação com foto.

Confira o cronograma de atendimento:

Pedra Menina – Rua Vereador José Moreira de Lacerda

Terça (1º) e quarta-feira (2) – das 9h às 17h

Sede do município – Praça Manoel Ornelas

Quinta-feira (3) – das 10h às 17h

Sexta-feira (4) – das 9h às 17h

Sábado (5) – das 8h ao meio-dia

Na unidade móvel, os moradores poderão esclarecer dúvidas sobre serviços da Cesan, realizar o cadastro na rede de esgoto, solicitar ligações e separações, negociar débitos, analisar faturas e aderir à tarifa social.

Diversos serviços

Segundo a Cesan, a negociação de débitos e a adesão à tarifa social estão entre as demandas mais procuradas. Para ter direito ao benefício da tarifa social, que pode garantir até 75% de desconto na conta de água, o cliente precisa atender a critérios do Cadastro Único, como participação em programas sociais como o Bolsa Família.

A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços essenciais de saneamento, garantindo mais comodidade e inclusão aos moradores de Dores do Rio Preto.

