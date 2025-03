Cachoeiro: boletos do IPTU 2025 estarão disponíveis na próxima segunda

A partir desta segunda-feira (17), os contribuintes de Cachoeiro poderão emitir seus boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025. Eles estarão disponíveis para impressão no site oficial da prefeitura: www.cachoeiro.es.gov.br.

Para emissão do documento será necessário digitar o CPF, CNPJ ou a Inscrição Imobiliária à qual o imóvel está vinculado.

O vencimento da primeira parcela está marcado para 15 de abril, sendo que aqueles que optarem pela cota única até a data terão descontos de 10%. Mas os que preferirem poderão pagar em até oito vezes, com vencimentos nos dias 15 de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro e outubro, bem como em 17 de novembro.

Os cachoeirenses podem realizar o pagamento através de pix e por meio dos canais disponibilizados pelo Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Sicredi e Bancoob, exclusivamente nos canais de recebimento por eles disponibilizados.

