Cachoeiro e Marataízes receberão exemplares da Bíblia em braile

Os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Marataízes, no Sul do Espírito Santo, vão receber exemplares da Bíblia em braile, fruto de uma iniciativa da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). A doação faz parte do programa #PraCegoLer, criado para ampliar o acesso de pessoas com deficiência visual às Escrituras Sagradas em bibliotecas públicas de todo o país.

Na última semana de fevereiro, o coordenador de Desenvolvimento Institucional da SBB, pastor Marcos Batista, e o presbítero Eduardo Vieira, do Departamento de Juventude da instituição, estiveram nas duas cidades para conhecer as bibliotecas públicas e formalizar a entrega das Bíblias em braile.

Ação inclusiva

A iniciativa busca atender parte da população brasileira que convive com deficiência visual severa. Segundo dados recentes, cerca de 6,5 milhões de brasileiros enfrentam dificuldades para enxergar, o que afeta diretamente o acesso à leitura — inclusive à leitura bíblica.

Para mudar essa realidade, a SBB lançou, em 2002, a primeira edição da Bíblia em braile. Diferente de uma Bíblia convencional, que pode ser carregada em um único volume, a versão em braile é dividida em 38 volumes, que juntos pesam mais de 40 quilos. Se empilhados, os exemplares chegam a 2 metros de altura. Cada conjunto leva cerca de dois dias para ser produzido e tem um custo estimado de R$ 6 mil, mas é distribuído gratuitamente a bibliotecas e a pessoas cadastradas no programa “Acolher a Pessoa com Deficiência Visual”, da SBB.

Cachoeiro reforça parcerias

Em Cachoeiro de Itapemirim, os representantes da SBB foram recebidos pelo pastor Josué Batista, do Conselho de Pastores Evangélicos de Cachoeiro (CONPEC), que este ano celebra 45 anos de fundação. As comemorações incluem uma série de eventos ao longo de 2025, com encerramento previsto para dezembro, durante a Semana da Bíblia, organizada em parceria com a SBB.

A visita também incluiu encontros com o vereador Pastor Delandi Macedo, que solicitou uma Bíblia em braile para a Biblioteca da Câmara Municipal, e com o prefeito Theodorico de Assis Ferraço, que destacou a importância da iniciativa. “A Bíblia é o livro mais importante para todos nós que temos fé em Deus, seja qual for a denominação religiosa”, afirmou Ferraço.

A secretária municipal de Educação, Celeida Chamão, também recebeu os representantes da SBB e demonstrou interesse em conhecer os materiais educacionais produzidos pela instituição, já reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), com o objetivo de avaliar sua possível adoção em escolas da rede municipal.

Marataízes aposta em parcerias

Em Marataízes, a recepção ficou por conta do pastor Waltair Coelho, da Associação de Pastores do município. Ele acompanhou a comitiva da SBB em encontros com o prefeito Toninho Bitencourt, o vice-prefeito Willian de Souza Duarte, a secretária de Cultura, Maristela Leonardo da Silva, e o secretário de Educação, Jorge Luiz Benevides.

As autoridades locais elogiaram a iniciativa e manifestaram interesse em ampliar parcerias com a Sociedade Bíblica do Brasil, visando futuras ações voltadas à inclusão e ao incentivo à leitura para pessoas com deficiência visual.

Entregas em breve

As datas oficiais de entrega das Bíblias em braile serão definidas em conjunto com as secretarias municipais das duas cidades e divulgadas em breve.

Criada em 1948, a Sociedade Bíblica do Brasil integra as Sociedades Bíblicas Unidas, aliança global presente em mais de 200 países. Em 2024, a SBB alcançou a marca histórica de 200 milhões de Bíblias produzidas e distribuídas em território nacional. Com o programa #PraCegoLer, a entidade reforça seu compromisso com a inclusão, garantindo que o acesso à Palavra de Deus seja uma realidade para todos os brasileiros, incluindo aqueles com deficiência visual.

