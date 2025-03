Cachoeiro gera 454 novos empregos e se destaca como polo econômico do Sul

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço, celebrou os resultados positivos na geração de empregos no município, que registrou 454 novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Esse desempenho coloca a cidade entre as que mais geraram oportunidades no Espírito Santo, consolidando sua posição como o maior polo econômico da região Sul do Estado.

Fortalecimento do mercado de trabalho capixaba

As informações, divulgadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nesta sexta-feira (28), são provenientes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged). No total, o estado do Espírito Santo registrou 6,2 mil novas vagas formais, refletindo a recuperação e fortalecimento do mercado de trabalho capixaba.

Ferraço destacou os esforços da gestão municipal para impulsionar a economia local. “Cachoeiro está de portas abertas para quem deseja empreender e gerar empregos. Nosso trabalho tem sido focado em criar um ambiente favorável aos negócios, atrair novos empreendimentos e fortalecer os setores que já movimentam nossa economia. Esses números demonstram que estamos no caminho certo e continuaremos avançando”, declarou o prefeito.

Cidade de oportunidades

Com investimentos em infraestrutura, incentivos à criação de novos negócios e programas de qualificação profissional, Cachoeiro de Itapemirim se firma como uma cidade de oportunidades, promovendo o crescimento e o desenvolvimento sustentável para sua população.

