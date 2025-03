Cachoeiro: obra de macrodrenagem está na reta final; veja

A obra de macrodrenagem no bairro Guandu, em Cachoeiro de Itapemirim, deu um passo decisivo no último sábado (15), com a conclusão da instalação das galerias pluviais. A intervenção, que estava em andamento há mais de dois anos, ganhou ritmo acelerado desde que o prefeito Theodorico Ferraço assumiu a gestão municipal, em janeiro deste ano, e colocou a finalização do projeto como prioridade.

Um dos principais desafios da obra foi a remoção de rochas no trecho onde funcionava o antigo Posto Oasis. Para superar essa etapa, a administração municipal contou com o apoio do setor de rochas ornamentais e utilizou a tecnologia de fio diamantado no corte das pedras, reduzindo drasticamente o prazo do serviço de 120 para apenas 20 dias.

Prefeito acompanhou de perto

Com essa fase concluída, os próximos passos incluem a concretagem das estruturas e a pavimentação da via, permitindo, em breve, a liberação completa do trânsito para veículos e pedestres.

O prefeito Ferraço acompanhou de perto cada fase do trabalho, realizando visitas técnicas e cobrando agilidade na execução. “Não podemos permitir que uma obra tão essencial para a cidade avance lentamente. Estivemos lado a lado com as equipes para garantir que esse serviço seja concluído o mais rápido possível, minimizando transtornos para moradores e comerciantes”, ressaltou.

A previsão da Prefeitura é concluir a primeira etapa do projeto até abril, proporcionando mais infraestrutura e segurança para a população do bairro Guandu.

Imagens: Prefeitura de Cachoeiro