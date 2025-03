Será que Gilson Daniel está com um pé no palanque de Pazolini?

A nomeação de Marcelo Henrique Batista como Assessor Adjunto na Secretaria de Esportes e Lazer de Vitória, realizada nesta sexta-feira (14) pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), movimentou os bastidores políticos do Espírito Santo.

Marcelo é irmão do deputado federal Gilson Daniel, presidente do Podemos no Estado e aliado do governador Renato Casagrande (PSB). O gesto levantou questionamentos sobre uma possível aproximação entre Gilson Daniel e Pazolini, que mira o governo estadual e mantém uma relação de embate com Casagrande.

Nos meios políticos, a nomeação é vista como um novo elemento na disputa pelo poder, podendo indicar realinhamentos estratégicos para as eleições futuras.

O que diz Gilson?

A reportagem entrou em contato com o deputado Gilson Daniel e sua assessoria para obter um posicionamento, mas até o momento da publicação não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

