Cachoeiro promove capacitação para comunidades tradicionais

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, através das secretarias municipais de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), promove nesta sexta-feira (21), às 8h, no Centro Cultural Bernardino Monteiro, a capacitação “Captação de Recursos e Participação em Editais”.

O evento acontece em alusão ao “Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial”, que é comemorado mundialmente todo dia 21 de março. O público-alvo da capacitação é pessoas negras, comunidades quilombolas, juventude negra e movimentos populares de luta e de promoção de Políticas da Igualdade Racial.

O secretário municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos, Parraro Scherrer, disse que a importância de promover o combate à discriminação se dá porque existem vários tipos de racismo, incluindo o racismo individual, institucional, estrutural, cultural e ambiental. E acontece através de tratamento diferenciado, injusto ou prejudicial de uma pessoa ou grupo com base na cor, raça, ascendência ou origem étnica.

A Secretaria de Estado da Cultura (Secul), do Governo do Estado, será responsável pela capacitação. O evento acontece na mesma semana em que a própria secretaria divulga a abertura de dois novos Editais: “Espaços Culturais” e “Nova Cena Mostras e Festivais”. Os editais terão investimento total de R$ 9,2 milhões por meio do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), somados com recursos provenientes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A capacitação busca enquadramentos de projetos nas leis de incentivo culturais municipais, estaduais e federais com o objetivo de facilitar a captação de recursos como patrocínio de empresas. Muitos editais de empresas exigem que esses projetos estejam enquadrados nas leis de incentivo.

A prefeitura, através de suas secretarias municipais, quer dar acesso a todos os editais de incentivo à Cultura aos Movimentos Populares e Sociedade Civil que representam as comunidades negras, tradicionais e outros coletivos que sofrem com a discriminação racial, no intuito de beneficiá-los com emprego e renda.

