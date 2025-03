Cachoeiro realiza campanhas de conscientização no mês de Março

O mês de Março é marcado por importantes campanhas de conscientização em

Saúde, destacando a necessidade de prevenção e cuidado contínuo. Em Cachoeiro de Itapemirim, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) estão promovendo diversas ações para reforçar essas iniciativas, oferecendo atendimentos e orientações à população.

Durante este mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) realiza as campanhas “Azul Marinho”, de conscientização sobre o Câncer Colorretal, destacando a importância da detecção precoce e da adoção de hábitos saudáveis; Março Amarelo, com foco na prevenção e no tratamento da Endometriose, doença que afeta milhões de mulheres e pode impactar a qualidade de vida; e o Março Lilás, campanha de combate ao Câncer do Colo do Útero, enfatizando a importância do exame preventivo para o diagnóstico precoce da doença.

Atendimentos nas UBS

Para fortalecer essas campanhas, as Unidades Básicas de Saúde de Cachoeiro estão promovendo uma Série de atividades gratuitas para a população, incluindo:

Roda de conversa, com orientações sobre as doenças abordadas no mês;

Coleta de exames citopatológicos e preventivos para detecção precoce do

câncer do colo do útero;

Aferição de pressão arterial e orientações sobre saúde cardiovascular;

Atualização do cartão de vacinação, garantindo a imunização adequada;

Esclarecimento de dúvidas e incentivo ao cuidado contínuo da saúde.

A iniciativa busca reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, garantindo que a população tenha acesso a informações e serviços essenciais. A participação nessas ações é fundamental para a promoção da saúde e o fortalecimento da qualidade de vida.

Para mais informações sobre horários e locais de atendimento, os moradores podem procurar a UBS mais próxima.

Confira a programação

Sala de conversa sobre Prevenção do Câncer de Colo De Útero e do

Colorretal

Ubs Córrego Dos Monos, 18/03, às 8h

Sala De Espera – Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, com Orientações e Coleta de Preventivos

Ubs Adonai, 19/03, às 7h30

Sala de Espera- Prevenção ao Câncer de Colo de Útero em Alusão ao Março Lilás, Intensificando com Orientações a Mulheres nos Dias de Coleta

e Preventivas

Ubs Paraíso, 19/03, às 7h30

Palestra sobre a prevenção: Março Lilás, Mês de combate ao Câncer de Colo do Útero, Sala de Espera e Coleta de Preventivo

Ubs BNH de Cima, 20/03, às 8h

Palestra sobre Prevenção do Câncer no Colo do Útero com Café da Manhã para pacientes, intensificando coleta de citopatológicos

Ubs Alto União, 20/03, às 8h

Palestra, Coleta de Preventivo, Testes Rápidos, Aferição Pressão Arterial,

Glicemia Capilar, Atualização do Cartão de Vacina, Coffe Break, Sorteio de

brindes

Ubs Jardim Itapemirim, 20/03, 14h

Palestra com Alunos de Medicina de Multivix

Coleta de citopatológico

Aferição de pressão e glicemia

Atualização do cartão vacinal

Ubsf Luiz Carlos Santana (Gílson Carone), 21/03, às 8h

Março Lilás

Coleta de exame citopatológico

Realização de testes rápidos

Orientações

Ubs Novo Parque, 22/03, de 8h às 12h

Dia Mundial da Tuberculose, 24/3, às 8h

Ubs Mozart Santanna Júnior

Ação Comemorativa do Março Lilás

Quadra Poliesportiva do Agostinho Simonato

Palestra sobre a prevenção do Câncer de Colo Uterino e Mama

Pesagem, aferição de pressão e glicemia, agendamento de coleta de preventivo

Ubs Agostinho Simonato, Dia 24/03, às 7h

Março Lilás Coleta de Preventivo, Teste Rápido, Orientações

Ubs Zumbi, 25/03, às 8h

Intensificação de Coleta de Preventivos – Agenda todos os dias da

semana: seg: 14h as 17h/ terça: 14h as 17h/ quarta: 7h40/ quinta: 7h40 às 11h/ sexta: 12h as 16h

Café da Manhã e Sala de Espera sobre Combate ao Câncer e de Colo de

Útero

Ubs Valão, 26/03, 8h

intensificação de coleta de preventivo, sendo ofertadas 15 vagas todos os

dias pela manhã, 24/03 a 28/03

Ubs Valão

Palestra com Dr Marques

Tema: sobre doenças sexualmente transmissiveis

Na escola Petronilha Vidigal –

manhã e tarde – 26/03 – Ubs Itaoca, Comunidade Valão De Areia

