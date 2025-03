Uma propriedade rural, localizada em Nova Venécia, no Espírito Santo, foi placo de um fenômeno natural impressionante no último domingo (16). Trata-se de um redemoinho de vento, registrado por moradores do Assentamento Celestina.

Por meio de um vídeo, que viralizou nas redes sociais, nesta segunda-feira (17), é possível observar o fenômeno, que deixou os moradores perplexos.

Veja vídeo