Cachoeiro se destaca na geração de empregos no Espírito Santo

Cachoeiro de Itapemirim está entre as cidades que mais geraram empregos no Espírito Santo no mês de fevereiro, com um saldo positivo de 454 novos postos de trabalho com carteira assinada. O município reafirma sua posição como o principal polo econômico do Sul do estado, demonstrando a força do seu mercado de trabalho.

Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) na sexta-feira (28). No Espírito Santo, o saldo de empregos foi de 6,2 mil novas vagas formais no mês, refletindo a retomada do crescimento econômico em diversas áreas.

O prefeito Theodorico Ferraço celebrou os números e destacou o compromisso da gestão municipal em fomentar a economia local. “Cachoeiro está se consolidando como uma cidade que gera oportunidades. Nosso empenho em atrair novos empreendimentos e fortalecer o comércio local tem sido essencial para esses resultados. Seguimos trabalhando para criar um ambiente cada vez mais favorável para quem quer investir, empreender e gerar empregos em nossa cidade”, afirmou Ferraço.

A cidade, que já é referência no setor de rochas ornamentais e em outras áreas industriais e comerciais, tem investido em infraestrutura e políticas que facilitam a chegada de novas empresas e a qualificação da mão de obra local, garantindo um ciclo positivo de crescimento econômico e geração de empregos.

