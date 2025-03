Combate às arboviroses será tema de seminário em Guaçuí; entenda

O município de Guaçuí, na região do Caparaó, será palco do PROINTEC – Saúde In Foco, evento que reunirá especialistas e profissionais da área da saúde para discutir inovação, tecnologia e bem-estar. O encontro acontecerá nos dias 3 e 4 de abril, no Centro de Eventos da cidade, com entrada gratuita e inscrições abertas ao público.

Entre os destaques da programação, os especialistas Saulo Caliman e Rodolpho Almeida apresentarão a palestra “Jogo Caça Dengue: Inovação e Gamificação no Combate às Arboviroses”, abordando o uso da tecnologia para enfrentar doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue.

Conheça os palestrantes

Saulo Caliman é desenvolvedor full stack, especialista em Unity e professor de ensino técnico e superior na área de Tecnologia da Informação. Com mais de uma década de experiência em desenvolvimento de sistemas e jogos digitais, iniciou sua trajetória profissional em projetos com ASP.NET e SQL Server. Graduado em Tecnologia de Jogos Digitais pela FAESA e pós-graduado em Docência do Ensino Técnico, Caliman também possui formação em Educação e Novas Tecnologias.

Atualmente, é coordenador do curso de Desenvolvimento de Jogos Digitais e leciona disciplinas voltadas à programação, redes de computadores e desenvolvimento de jogos. Sua experiência inclui projetos de realidade virtual, realidade aumentada e serious games, além de ser fundador da Quimera Soluções Tecnológicas, empresa que atua no desenvolvimento de soluções inovadoras.

Já Rodolpho Almeida é graduado em Sistemas de Informação pela Escola de Ensino Superior Fabra e atua como professor no Programa Qualificar-ES e no CEET Vasco Coutinho, além de ser bolsista pesquisador no Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação (ICEPi) da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo.

Especialista em Sistemas de Computação e Gerência de Projetos, Almeida desenvolve jogos para mobile e desktop desde 2017. Seu portfólio conta com quatro jogos contemplados pela Lei Aldir Blanc, além de aplicativos e projetos na área de infraestrutura. Ele também possui pós-graduações em Educação e Novas Tecnologias e em Informática na Educação.

Parcerias e programação

O PROINTEC – Saúde In Foco é promovido pelo Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e conta com a parceria da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI), além do apoio da Secretaria de Estado da Saúde (SESA), ICEPi, Santa Casa de Guaçuí, Prefeitura e Câmara Municipal de Guaçuí e do portal AQUINOTICIAS.COM.

A programação do evento trará uma série de palestras e debates com especialistas renomados, abordando temas cruciais para o futuro da saúde.

Confira a programação completa:

Dia 3 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Gilson Santos: Música no Processo de Cura

10h: Abertura Oficial

11h: Dr. André Fonseca: Telemedicina: Como a escassez de profissionais pode ser superada com a inovação

12h: Horário de Almoço

13h30: Flávia da Veiga: Os 6 Hábitos da Felicidade, Segundo a Ciência

14h30: Mesa de Debates

15h30: Dra. Hellen Valentim: O impacto da Reabilitação Cardíaca pra Sociedade

18h: Show Mayara Barbosa

Dia 4 de abril:

8h: Credenciamento

9h: Solange Thompson: Equipes Multiprofissionais Ampliadas na APS: Experiências exitosas e transformações na Região Sul de Saúde do Espírito Santo

10h: Giulyana Mazioli Alvarenga: Aplicativo Gota de Vida: a modernização da doação de sangue através da transformação digital

11h: Pablo Lira: 5 Anos de Pandemia: Aprendizados e Legados

12h: Almoço

13h30: Saulo Caliman e Rodolpho Almeida: Jogo Caça Dengue: Inovação e Gamificação no Combate às Arboviroses

14h30: Mesa de Debates

15h30: Vitória Tedoldi Moreira, Rejane Silva dos Santos, Monielli Taiuli da Silva: Práticas inovadoras em Saúde Mental: Experiência da Residência Multiprofissional do ICEPi

16h30: Encerramento

Serviço

Evento: PROINTEC – Saúde In Foco

PROINTEC – Saúde In Foco Data: 03 e 04 de abril

03 e 04 de abril Local: Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES

Centro de Eventos de Guaçuí – Guaçuí/ES Entrada: Franca

Franca Inscrições: Clique Aqui

Leia Também: Guaçuí: pesquisadora apresenta app ‘Gota de Vida’ em seminário de saúde